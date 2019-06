Kim-Trump : une rencontre «extraordinaire»

La Corée du Nord a qualifié lundi d'«historique» et «extraordinaire» la rencontre de son dirigeant Kim Jong Un avec le président américain Donald Trump dans la Zone démilitarisée (DMZ) entre les deux Corées dimanche.

Les deux leaders sont tombés d'accord pour «reprendre et poursuivre des discussions productives afin de parvenir à une nouvelle avancée dans la dénucléarisation de la péninsule coréenne», a annoncé l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Après une invitation lancée samedi par M. Trump sur Twitter alors qu'il se trouvait au sommet du G20 à Osaka (Japon), les deux hommes se sont rencontrés à Panmunjom, dans la bande de territoire qui sépare les deux Corées depuis la fin de la guerre dans la péninsule en 1953.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!