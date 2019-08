La police de Hong Kong arrête les figures de l'opposition

En un peu plus de minuit, la police de Hong Kong a procédé à un coup de filet parmi les figures les plus visibles de l’opposition, dont le jeune et charismatique Joshua Wong. Elle a aussi interdit un rassemblement symbolique et potentiellement massif prévu samedi.

Vers 7 h 30 vendredi matin, ­Joshua Wong, figure emblématique du mouvement des parapluies de 2014, allait prendre le métro à la station South Horizon, dans le sud de l’île de Hong Kong, quand il a été arrêté. Il est soupçonné d’avoir incité, organisé et pris part à un rassemblement illégal le 21 juin aux abords du siège de la police dans le quartier de Wan Chai. Agnes Chow, elle aussi membre de l’organisation politique Demosisto, a été interpellée à son domicile, pour en partie les mêmes motifs. Tous deux ont été libérés sous caution.

Quelques heures auparavant c’est le partisan indépendantiste Andy Chan qui était arrêté à l’aéroport. Le fondateur du Parti national de Hong Kong, minuscule formation indépendantiste interdite par les autorités il y a un an, avait déjà été interpellé le 1er août.

Signal aux lycéens

Cette vague d’arrestations résonne comme un avertissement aux dizaines de milliers de lycéens et étudiants séduits par l’idée de boycotter les cours à partir de lundi, jour de la rentrée. Demosisto est à la pointe de ce mouvement de désobéissance civile – et civique – dans les écoles qui, s’il est suivi, pourrait contrecarrer les plans des autorités qui misaient sur un essoufflement du mouvement, porté par la jeunesse, avec la rentrée des classes.

La police a déjà utilisé des tactiques d’intimidation, arrêtant par exemple un représentant syndical de l’Université baptiste de Hong Kong au prétexte qu’il était en possession d’une «arme». Il s’agissait en l’occurrence d’un stylo muni d’un laser lumineux. Ou en obligeant des étudiants hongkongais à la frontière chinoise à montrer à l’immigration le contenu de leur téléphone portable.

Par ailleurs, les autorités ont refusé de délivrer une autorisation de manifester samedi, pour «des questions de sécurité», vu «l’escalade des violences de ces deux dernières semaines», ont expliqué des officiers lors d’une conférence de presse.

Risque d’escalade

L’interdiction faite au Front civil des droits de l’homme de marcher samedi est «une violation totale des droits humains fondamentaux», a fustigé Bonny Leung, porte­-parole de ce regroupement d’organisations prodémocratiques, d’autant plus offusquée que cet événement était hautement symbolique puisqu’il devait marquer le cinquième anniversaire de la «révolution des parapluies», dont Joshua Wong, alors âgé de 17 ans, fut la figure de proue. La manifestation devait réaffirmer le besoin de réformes démocratiques exigées par une partie des 7,5 millions d’habitants du territoire semi-autonome.

Le 31 août 2014, Pékin annonçait que le futur chef de l’exécutif local serait bien élu au suffrage universel dès 2017, mais que seuls deux ou trois candidats sélectionnés par un comité de nomination seraient habilités à se présenter au scrutin. Ces restrictions, jugées inacceptables pour les militants prodémocratie, avaient déclenché 79 jours de blocage dans le centre des affaires.

Selon Bonny Leung, il est à craindre que l’interdiction de manifester ne galvanise la frange la plus radicale du mouvement. «Nous ne tolérerons aucune violence», a prévenu la police, selon qui plus de 900 arrestations ont déjà eu lieu depuis le début de la contestation. Et d’autres suivront. Man-kei Tam, directeur d’Amnesty International Hong Kong, a estimé dans un communiqué qu’«il est vital que les autorités envoient un message au peuple de Hong Kong pour lui dire qu’il jouit encore de ses droits» à la liberté d’expression et à la liberté de se rassembler pacifiquement, «indépendamment de ses opinions politiques».

Plan soumis à Pékin

Mais cela est peu probable. Selon Reuters, la cheffe de l’Exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, aurait soumis aux autorités chinoises un plan pour répondre aux cinq revendications des manifestants, dont le retrait définitif (et non sa simple «suspension») du projet de loi sur l’extradition vers la Chine qui a déclenché la crise. Mais Pékin aurait refusé catégoriquement, choisissant plutôt d’agiter la menace d’une répression militaire.