Lacrymo et coups de bâton contre les manifestants

La police de Hong Kong s'est attaquée lundi matin à des manifestants pro-démocratie à coups de bâton et de gaz lacrymogènes, pour les empêcher d'occuper une avenue à l'occasion du 22e anniversaire de la rétrocession à la Chine, a constaté un journaliste de l'AFP.

Dozens of people in Hong Kong say they were injured by the police during recent mass demonstrations. Hong Kong officials say police officers acted with restraint. Here’s what the evidence shows. https://t.co/gkIbZ2DEIm pic.twitter.com/V1sxiyQxK6