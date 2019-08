Le Japon autorise les embryons chimériques

C’est un petit séisme dans le monde de la bioéthique. Selon la revue scientifique «Nature», le Ministère japonais de l’éducation et des sciences a accepté cette semaine un projet du professeur Hiromitsu Nakauchi qui veut développer un pancréas chez des rongeurs grâce à l’utilisation de cellules humaines. Les embryons pourront ainsi fournir des pancréas utilisables pour une greffe et pallier le manque de dons d’organes.

C’est la première fois qu’un scientifique bénéficie du soutien d’un gouvernement pour ce type d’expériences. Depuis mars 2019, le Japon autorise la création d’embryons appelés chimères, à condition qu’ils soient détruits dans les quatorze jours. Les autorités estimaient que, passé ce délai, le risque de confusion homme-animal poserait des problèmes éthiques. Les recherches dans ce domaine étaient donc cantonnées à l’expérimentation. À présent, les chercheurs pourront aller plus loin. «Nous ne nous attendons pas à créer immédiatement des organes humains, mais cela nous permet d’avancer dans nos recherches sur la base de notre savoir-faire», a précisé le professeur Nakauchi dans le quotidien nippon «Asahi Shimbun».

Cellules souches

Le procédé consiste à introduire des cellules souches humaines iPS dans un ovocyte fécondé. Ces cellules souches ont la capacité de produire n’importe quel genre de cellule selon la partie du corps où elles sont implantées, et peuvent ainsi servir de base à la création d’un organe particulier. L’ovocyte est ensuite transplanté dans l’utérus d’une femelle modifiée génétiquement pour ne pas pouvoir produire elle-même cet organe.

Le professeur Nakauchi, qui dirige des équipes à l’Université de Tokyo et à l’Université Stanford en Californie, a publié en 2010 des travaux qui démontraient que des embryons de souris, rendus génétiquement incapables de produire un pancréas, produisaient un pancréas de rat si des cellules iPS de rat avaient été introduites dans l’ovocyte de la souris.

Profond inconfort

Cette nouvelle soulève des aspects éthiques importants. Certains chercheurs craignent en effet que ces cellules humaines migrent du pancréas vers d’autres parties du corps de l’animal, comme le cerveau, avec le risque de voir se développer une forme de pensée humaine ou des caractères extérieurs humains. «À quel point peut-on contrôler où vont ces cellules, se demande la bioéthicienne Samia Hurst. L’enjeu éthique est compliqué, car s’il y a un profond inconfort devant ces cas, il n’y a pas encore de condamnation morale justifiée. Le plus pragmatique serait de dire: évitons de le faire.»

Si l’on arrive effectivement à produire des organes de manière totalement étanche, se pose aussi la question de l’usage des animaux. «On en vient à ce rêve un peu fou d’élevage de greffes qu’on lit en filigrane dans ces articles. Avec, pourquoi pas, dans le futur, des élevages personnalisés selon les besoins de chacun. La question est alors: est-ce plus moral d’élever un animal pour sa viande que pour ses organes?»

En Suisse, la loi interdit la création de chimères. La plupart des pays naviguent entre l’interdiction complète, comme la France, et des recommandations plus ou moins strictes, comme l’Allemagne, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. Au Japon, qui manque cruellement de donneurs de greffes humaines, les expériences seront d’abord cantonnées à des rongeurs afin de pouvoir ensuite l’être sur des cochons et des moutons, ce qui nécessitera une nouvelle autorisation. Les chercheurs japonais examineront par ailleurs les cerveaux de ces animaux chimériques. S’ils y détectent un taux de cellules humaines supérieur à 30%, ils interrompront l’étude.