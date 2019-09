Les feux de forêt augmentent en Indonésie

Le nombre de feux de forêt en Indonésie a progressé jeudi, selon les données satellites, alors que le pays affronte une sécheresse intense cette année, ajoutant aux inquiétudes sur le rôle des incendies sur le réchauffement climatique.

De vastes zones de forêt défrichées brûlent sur l'île de Sumatra en Indonésie et celle de Bornéo, partagée entre l'Indonésie, la Malaisie et Brunei, mobilisant quelque 9000 pompiers indonésiens et des hélicoptères.

Le nombre de «points chauds» - les zones de forte chaleurs détectées par satellites qui indiquent les probables départs de feu - ont bondi en Indonésie, selon les données publiées jeudi par le centre météorologique de l'Asean. 1619 points chauds ont été détectés dans la partie indonésienne de l'île de Bornéo et à Sumatra, contre 861 un jour plus tôt, selon le centre qui surveille les incendies et les nuages de fumée.

Les feux sont souvent déclenchés pour nettoyer des terrains déboisés ou avant une exploitation agricole.

Saison très sèche

Des feux de forêts surviennent tous les ans en Indonésie mais cette année ils ont pris de l'ampleur à cause d'une saison sèche particulièrement longue et intense. Ils ont généré ces derniers jours des fumées toxiques sur une vaste région, créant des tensions diplomatique avec la Malaisie voisine.

Jakarta a tenté de minimiser sa responsabilité dans cette crise environnementale. La ministre de l'Environnement indonésienne Siti Nurbaya Bakar a souligné que les «points chaud ne sont pas seulement présents en Indonésie, mais aussi dans l'Etat de Sarawak (sur la partie malaisienne de Bornéo) et la péninsule malaise». «Et nous ne restons pas les bras croisés», a-t-elle insisté.

Les chiffres du centre météorologique de l'Asean montrent cependant des centaines de «points chauds» sur le territoire indonésien et une poignée seulement sur le territoire malaisien.

Les forces indonésiennes ont été mobilisées pour lutter contre les flammes, notamment dans les zone de tourbières asséchées où les incendies sont très difficiles à éteindre.

La partie malaisienne de l'île de Bornéo n'a pas été épargnée par les incendies. Des images de drones filmées par l'AFP montrent des fumées s'élevant de zones carbonisées entourées de forêts tropicales. (afp/nxp)