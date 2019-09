Les «parapluies» déterminés à gâcher l’anniversaire du régime de Mao

Trois questions à Agnes Chow

Très jeune égérie de la «Révolution des parapluies», Agnès Chow, 22 ans, est aujourd’hui une personnalité centrale du mouvement de 2019. Elle est cofondatrice du parti prodémocratie Demosisto.



Quel message voulez-vous porter pour cette période «anniversaire»?



Le plus important, c’est de rappeler nos cinq exigences aux autorités. En particulier le rejet complet de la loi d’extradition qui a déclenché nos manifestations. Certes, Carrie Lam (ndlr: la cheffe de l’Exécutif hongkongais) a promis de le faire, mais la loi n’a pas encore été effectivement rejetée. Cela ne pourra être concrétisé qu’avec la reprise de la session du Conseil législatif en octobre. Une autre de nos exigences est de lancer une enquête indépendante sur les violences policières. La police est devenue complètement incontrôlable (ndlr: les autres exigences des Hongkongais sont: l’abandon de la qualification d’«émeutiers» contre les manifestants, l’amnistie des citoyens arrêtés et le suffrage universel direct).



Que pensez-vous du 70e anniversaire de la République populaire de Chine?



Je ne pense pas que ce soit un jour qui mérite célébration. Pas seulement à cause de la répression politique à Hongkong: il faut aussi et surtout se rappeler que la situation est pire dans d’autres lieux en Chine, comme au Xinjiang et au Tibet. La répression y est bien plus sévère qu’ici, avec des camps de concentration, la persécution des musulmans et d’Églises chrétiennes. Cela n’a pas de sens de célébrer un régime aussi autoritaire!



L’autonomie que vous réclamez est-elle vraiment possible avec un État centralisé et autoritaire comme la Chine?



Si l’on réfléchit ainsi, on en arrive à dire que la démocratie elle-même et le suffrage universel sont impossibles ici, parce que nous sommes en Chine. Et on baisse les bras! Bien sûr, il s’agit d’un État autoritaire extrêmement puissant. Mais il s’agit de la dignité et de la vie quotidienne des Hongkongais. Nous n’avons pas le droit d’abandonner.