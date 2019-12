Manifestations à Sydney contre le chef du gouvernement climatosceptique

Depuis septembre, les incendies font rage à travers les États de l’Est et du Sud de l’Australie, sans signe d’accalmie. Dimanche, 72 maisons ont été détruites à Cudlee Creek, sur les collines d’Adélaïde, en Australie-Méridionale. Ce jour-là, rien que dans cet État, 1200 pompiers ont combattu 187 incendies. Dans l’État de Victoria, 147 nouveaux incendies se sont déclenchés depuis vendredi.

Ce week-end encore, la petite ville de Balmoral, au sud-ouest de Sydney, a été réduite en cendres lors d’un deuxième incendie en trois jours. Simultanément, des flammes de 60 à 70 mètres de haut qui ont consumé des centaines de milliers d’hectares dans les Blue Mountains, en Nouvelle-Galles du Sud, ont rejoint un autre incendie à Grose Valley.

Sécheresse exceptionnelle

Les feux de brousse sont communs en été. Le gouvernement libéral et les climatosceptiques se sont appuyés sur cette observation pour minimiser la crise. Cependant, jamais les incendies n’ont atteint une telle ampleur et si tôt dans la saison. Des millions d’hectares sont déjà partis en fumée. La surface en feu dépasse tout autre incendie de ces vingt-cinq dernières années.

Mais ce n’est pas là le seul facteur d’inquiétude. Cité par le «Guardian», Ross Bradstock, directeur du centre de gestion des risques environnementaux des feux de brousse au sein de l'Université de Wollongong, évoque des incendies dans des sites inhabituels, y compris certains qui n’avaient jamais brûlé en mille ans. Il décrit encore la sécheresse exceptionnelle. Certaines régions du Queensland (au nord du pays) et de Nouvelle-Galles du Sud n’ont pas vu de pluie depuis douze mois. Pour le scientifique, la hausse des températures dues aux émissions de gaz carbonique est indiscutablement la cause des incendies.

En faveur du charbon

Malgré l’évidence, le premier ministre Scott Morrison nie le lien entre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique, prétextant une absence de preuves scientifiques. L’Australie produit son électricité à partir du charbon et le gouvernement, très lié aux intérêts miniers du pays, refuse de prendre des mesures. Sûr de son fait, le chef du gouvernement a refusé d’augmenter les crédits pour la lutte contre les incendies. Puis, cédant aux protestations, il a accordé une rallonge financière en faveur des avions d’intervention.

Il n’est plus l’heure de nier la gravité. En raison de la fumée produite par les incendies – elle a pu se voir jusqu’en Nouvelle-Zélande – l’air de Sydney est irrespirable. Il contient certains jours une concentration de particules polluantes à un taux plus élevé que celui de l’air de New Delhi.

Inquiets, des milliers de citoyens manifestent dans les rues. On se moque des «pensées et prières» que le premier ministre offre aux victimes. Les réactions démesurées des forces policières irritent. Scott Morrison a promis des amendes aux personnes qui appellent au boycott des entreprises polluantes.

Son départ pour des vacances en famille à Hawaï a fait éclater la colère. Une femme a déposé les restes de sa maison devant le parlement à Canberra. Des manifestants se sont postés devant le domicile de Scott Morrison. Et puis, jeudi, parmi eux, s’est élevée Izzy Raj-Seppings, 13 ans. Terrifiée et en larmes devant le policier qui la menaçait d’arrestation, elle a continué de brandir une pancarte rouge où étaient écrits ces mots: «Regarde ce que tu nous as laissé. Regarde-nous combattre ça! Regarde-nous gagner!» Sur les réseaux sociaux, elle est devenue l’icône de la crise du feu.

Finalement, vendredi, au lendemain du décès de deux pompiers de 32 et 36 ans, tués dans leur véhicule d’intervention à la suite de la chute d’un arbre, Scott Morrison est rentré précipitamment de Hawaï. Il a présentant ses excuses concernant des vacances prises à un moment inapproprié.