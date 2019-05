Modi et son parti s’offrent un véritable plébiscite

New Delhi

Emmanuel Derville New Delhi ABO+

Une élection aux allures de plébiscite. Jeudi, le premier ministre Narendra Modi a décroché sans difficulté un second mandat. Son parti de la droite fondamentaliste hindoue, le BJP, a remporté 300 sièges aux législatives. En y ajoutant ses alliés, la droite unie sous la bannière de l’Alliance démocratique nationale (ADN) s’assure une majorité de 346 députés sur 543 à la Chambre basse. Le moment est historique. Jamais la droite hindoue n’avait raflé un second mandat d’affilée.

Cette victoire est un exploit personnel pour Narendra Modi (68 ans). Le BJP avait fait campagne en son nom. Sur le terrain, les électeurs de droite affirmaient que leur vote irait au premier ministre plutôt qu’à son parti.

Depuis six mois, les mauvaises nouvelles s’accumulaient. Le chômage avait atteint 6,1% en 2017-18, du jamais-vu depuis 45 ans. L’annulation sans préavis de 86% du papier-monnaie en 2016 pour lutter contre la corruption et l’argent noir a plombé l’activité des PME et pénalisé les petits paysans.

Puissance respectée

Malgré cela, Narendra Modi a conservé le soutien de sa base, Hindous des basses, moyennes et hautes castes, en jouant sur le nationalisme. «Modi est le premier à avoir réussi à faire de l’Inde une puissance respectée à travers le monde. Après l’attentat contre l’armée au Cachemire, à Pulwama, en février, il a été le seul chef capable d’attaquer le Pakistan en représailles. Aucun gouvernement n’avait jamais réussi à faire ça», explique Anurag, un étudiant de Jaipur, un sentiment répandu dans la jeunesse urbaine, les artisans, les commerçants et les milieux d’affaires.

Certains urbains pauvres de Delhi et de Jaipur confiaient leur déception de voir que les mesures prises contre le manque d’hygiène dans les bidonvilles et la crise agraire n’avaient pas porté leurs fruits. D’autres répliquaient que Modi n’était pas responsable, blâmant la corruption de l’administration et des politiciens.

Le scrutin est aussi historique par ses irrégularités, révélatrices d’un affaiblissement des contre-pouvoirs dans la plus grande démocratie du monde. La Commission électorale (CE) a refusé de sanctionner le premier ministre malgré huit plaintes déposées contre lui pour violations du code électoral. Le 1er avril, Narendra Modi avait accusé son rival, le chef du parti du Congrès, Rahul Gandhi, d’insulter les hindous et de se présenter dans une circonscription à majorité musulmane. Une manière de dépeindre l’opposition comme l’ennemi des hindous, la communauté majoritaire, alors que le code électoral interdit «de faire appel aux castes ou aux sentiments communautaires pour gagner des voix.»

Huit jours plus tard, Modi avait appelé les jeunes à voter pour lui en mémoire des soldats tués dans l’attentat au Cachemire en février. Narendra Modi tentait de convaincre les électeurs que lui seul pouvait protéger le pays du terrorisme. Or la loi électorale interdit «toute propagande faisant référence aux opérations des forces armées.»

À chaque fois, la CE a refusé de sanctionner Modi. La CEI créée par la Constitution de 1950 était pourtant réputée pour son autonomie. Elle est dirigée par des hauts fonctionnaires issus de l’élite administrative et dispose de pouvoirs étendus pour résister aux intimidations des partis.

Le système judiciaire a aussi donné des signes de faiblesse. En avril, il a libéré Pragya Singh Thakur, une militante d’extrême droite hindoue poursuivie pour avoir été l’un des cerveaux des attentats de Malegaon. Ces attaques perpétrées dans un quartier musulman de cette ville de l’ouest avaient fait neuf morts en 2008. Sortie de prison, Pragya Singh Thakur a été investie par le BJP à Bhopal. Elle a été élue députée jeudi.

Minorités inquiètes

Cette victoire des fondamentalistes hindous inquiète les minorités. Durant les cinq ans de gouvernement Modi, l’Inde a été le théâtre de 262 crimes religieux faisant 99 morts. La Conférence des évêques d’Inde avait appelé à voter contre le BJP, au nom de la défense de la Constitution laïque.

(24 heures)