Mousson: 15 morts dans l'écroulement d'un mur

Au moins 15 personnes ont été tuées et 69 blessées selon un bilan officiel mardi à Bombay, capitale économique de l'Inde, lorsqu'un mur s'est écroulé sous l'effet de pluies torrentielles de mousson.

#UPDATE At least 15 people are killed in Mumbai when a wall collapses as torrential monsoon downpours bring chaos to India's financial capital https://t.co/OgEfyyWOQx pic.twitter.com/vyu8LpogfV — AFP news agency (@AFP) 2 juillet 2019

Le mur s'est effondré en pleine nuit mardi vers 02h00 heure locale (20h30 GMT lundi), a indiqué à l'AFP Tanaji Kamble, un porte-parole des services d'urgence de la ville de Bombay.

La grande ville de la côte ouest de l'Inde, qui compte quelque 20 millions d'habitants, était mardi sous des pluies diluviennes pour la deuxième journée consécutive.

#MumbaiRains: Rains paralyse Mumbai, Maharashtra declares holidayhttps://t.co/RsikMVwy4g — India TV (@indiatvnews) 2 juillet 2019

L'activité de la ville était quasiment à l'arrêt. Les autorités ont déclaré que la journée de mardi serait fériée et ont appelé tous les habitants à rester chez eux. Les écoles et les lycées étaient fermés et les vols prévus pour se poser sur l'aéroport international de Bombay étaient détournés.

Le mur qui s'est écroulé se trouvait dans un quartier de taudis situé dans le nord de Bombay. Des sauveteurs s'activaient dans les décombres pour tenter de trouver des survivants. (afp/nxp)