Typhon Phanfone: le bilan grimpe à 50 morts

Le typhon Phanfone, qui s'est abattu sur les Philippines le jour de Noël, a fait au moins 50 morts, soit la tempête la plus meurtrière de 2019 dans le pays, selon un nouveau bilan annoncé mardi par les autorités.

Lors du passage de ce typhon, qui s'accompagnait de fortes précipitations et de vents destructeurs, des bâtiments se sont effondrés principalement sur l'île centrale de l'archipel des Visayas, affectant plus de deux millions de personnes.

A typhoon killed at least 20 people in central Philippines, including a 13-year-old boy. Many others are missing. Typhoon Phanfone hit on Christmas Eve, forcing 58,000 people to evacuate and causing huge damage. pic.twitter.com/c8wVrzrD7l