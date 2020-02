Vol à main armée de papier toilette à Hong Kong

Des hommes à l'origine d'un vol à main armée de papier toilette étaient recherchés lundi par la police de Hong Kong alors que les habitants se sont rués sur le papier hygiénique par crainte d'une pénurie en raison du nouveau coronavirus.

Depuis une dizaine de jours, trouver du papier toilette est devenu difficile à Hong Kong en dépit des assurances du gouvernement affirmant que les approvisionnements ne sont pas touchés par l'épidémie de pneumonie virale.

Les supermarchés ont été dans l'incapacité de se réapprovisionner de manière suffisamment rapide et de longues files de clients se forment parfois avant l'ouverture des magasins. A peine achalandés, les rayons se vident à toute allure.

Hong Kong shoppers have been bulk buying household items including toilet paper and dried goods. A major supermarket chain has dismissed online claims of impending shortages as a "solid rumour". #coronavirus pic.twitter.com/2Uki2DG1Wn

Les consommateurs se ruent de la même manière sur le riz, les pâtes ainsi que sur les produits d'entretien et les solutions hydroalcooliques.

La police a rapporté qu'un chauffeur de camion a été braqué lundi matin par trois hommes devant un supermarché de Mong Kok, un des quartiers historiques des triades (mafias locales).

Protection policière

«Un livreur a été menacé par trois hommes armés de couteaux qui ont volé des paquets de papier toilette pour un montant de plus de 1000 dollars hongkongais (127 francs)», a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police.

Des images vidéos de la chaîne Now TV montrent des enquêteurs de la police se tenant autour de plusieurs palettes de papier toilette devant un supermarché. L'une d'entre-elles n'est qu'à moitié remplie.

Une hystérie collective s'est emparée des habitants de Hong Kong depuis l'apparition du nouveau coronavirus en Chine continentale, réveillant le traumatisme lié au Sras (syndrome respiratoire aigu sévère).

Meanwhile in Hong Kong the toilet paper wars continues, the question is who will finally get the golden toilet paper, the suspense is killing me...

“I can’t wait to wipe my ASSSSSS”pic.twitter.com/LsLIiKQ5Br https://t.co/pwBIZO1zgM