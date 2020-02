Attaque au couteau dans une église à Moscou

Un homme a été arrêté dimanche à Moscou après avoir poignardé deux personnes dans une église orthodoxe du nord-est de la capitale russe. Les autorités n'évoquent pas pour l'instant un caractère terroriste.

Les blessés ont été pris en charge par les services médicaux, a précisé la porte-parole du ministère de l'intérieur, citée par les agences de presse russes. Selon elle, les motifs de l'attaque sont pour l'instant inconnus.

D'après la chaîne de télévision Ren-TV, l'homme a fait irruption dans l'église pendant un office et a été maîtrisé par les paroissiens en attendant l'arrivée de la police.

Attaque avec de la musique

Le prêtre de l'église, où a eu lieu l'attaque, a expliqué que l'assaillant portait des lunettes, des gants en caoutchouc, une cagoule et des écouteurs avec lesquels il écoutait de la musique.

«On est allé vers lui pour savoir ce qu'il se passait et le faire sortir calmement. A ce moment, il a sorti un couteau et porté un coup à mon assistant. Après cela, tous mes assistants présents ont essayé de l'arrêter et il a porté deux coups à un autre de mes collègues», a-t-il déclaré à Ren-TV.

La Russie a connu ces dernières années de rares attaques au couteau en pleine rue, certaines revendiquées par l'EI, sans que les autorités ne retiennent officiellement le terrorisme dans l'enquête. (ats/nxp)