Une attaque contre un hôpital fait un mort

Etats-Unis Alors que Washington assurait être confiant concernant le conflit afghan, les dysfonctionnements auraient été en réalité la règle. Plus...

Afghanistan Les Etats-Unis vont reprendre les pourparlers avec les talibans en vue d'un accord. Trump les avait pourtant interrompus en septembre. Plus...

Afghanistan Le véhicule du chef de l'ONG japonaise Peace Medical Service a été la cible mercredi d'une attaque armée qui a coûté la vie à six personnes à l'est de l'Afghanistan. Plus...