Attaque contre des policiers à Sumatra

Une attaque suicide présumée devant un bâtiment de la police dans l'ouest de l'Indonésie a fait au moins un mort, qui semble être l'auteur de l'attaque à la bombe, a indiqué la police mercredi.

L'explosion s'est produite vers 08H45 locales (02H45 suisses) devant un bâtiment de la police dans la ville de Medan sur l'île de Sumatra.

Suicide bomber targets police station at Medan, North Sumatra. Four police are reportedly injured in the apparent attack. pic.twitter.com/UQrqOYTxLA — Dames Alexander Sinaga (@damesasinaga) November 13, 2019

«Nous soupçonnons une attaque suicide à la bombe, l'attaquant a été tué», a indiqué le porte-parole de la police, Dedi Prasetyo, à des journalistes.

Un journaliste de l'AFP sur place a vu un corps déchiqueté sur le sol devant la station de police.

Au moins six blessés

Au moins six personnes ont été blessées au cous de l'attaque, dont quatre policiers et deux civils, a indiqué le porte-parole précisant que les blessures n'étaient pas majeures.

Selon une source policière ne voulant pas être nommée, l'attaque a été perpétrée par au moins deux kamikazes, mais cette information n'a pas été confirmée officiellement.

Au moins un policier a été hospitalisé après l'explosion, selon les médias locaux.

Les postes de police sont une cible fréquente d'attaques d'extrémistes dans le pays qui compte la plus grande population musulmane au monde. En août, les forces de l'ordre indonésiennes ont tiré sur un homme radicalisé et l'ont arrêté après une attaque contre des policiers à un poste de police de Surabaya, la deuxième plus grande ville du pays. Le mois dernier, le président indonésien Joko Widodo a annoncé un renforcement des mesures de sécurité après que le ministre à la Sécurité Wiranto a été poignardé et gravement blessé dans une attaque. Les deux attaquants, un couple marié, ont été arrêtées et la police a révélé que l'homme était lié à l'organisation djihadiste, Jamaah Ansharut Daulah (JAD), ayant fait allégeance au groupe État islamique (EI). (afp/nxp)