Attention aux arnaques liées au coronavirus

La pandémie de coronavirus a dopé l'imagination des réseaux criminels. Ceux-ci tentent de tirer profit de la demande en masques de protection et produits d'hygiène, avertit Interpol.

Plus de 34'000 masques contrefaits et ne correspondant pas aux standards, sprays, «paquets coronavirus» ou médicaments anti-Covid-19 ont été saisis dans le cadre de la semaine d'action «Pangea XIII», menée dans 90 pays dont la Suisse. Mais cela ne représente que «la pointe de l'iceberg», avertit Interpol dans un communiqué publié jeudi. L'opération a conduit à 121 arrestations à travers le monde et à la saisie de produits potentiellement dangereux pour une valeur de plus de 14 millions de dollars.

• "Corona spray”

• “Coronavirus packages”

• “Coronavirus medicine”

• Counterfeit and substandard masks



