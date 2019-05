Au moins 21 civils tués dans des raids du régime

Au moins 21 civils dont neuf enfants ont été tués mardi dans des raids aériens du régime syrien contre des zones aux mains des djihadistes dans les provinces d'Idleb et d'Alep, dans le nord-ouest de la Syrie, selon une ONG.

Les territoires contrôlés par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche d'Al-Qaïda) dans la province d'Idleb notamment sont pilonnés sans cesse depuis un mois par le régime et son allié russe. Mardi, dans la localité de Kafr Halab dans l'ouest de la province d'Alep, neuf civils ont péri dans un raid sur une rue commerçante, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

#Syria #Idlib



Syrian airstrike target the position sites of al nusra front in southern countryside of idleb pic.twitter.com/2viR8XX3sv