«Avant Stonewall, nous, homosexuels, étions invisibles»

Mark Segal parle des émeutes de Stonewall comme si elles s’étaient déroulées hier. Le militant homosexuel avait 18 ans le 28 juin 1969, lorsque la police new-yorkaise a fait la descente de trop au Stonewall Inn, un bar géré par la mafia, qui servait de sanctuaire à la communauté gay et lesbienne.

Un demi-siècle plus tard, le journaliste de 68 ans décrit les insultes et la violence des forces de l’ordre ce soir-là. «Les policiers ont commencé à nous demander notre argent pour ne pas nous arrêter, raconte-t-il. Lorsque j’étais à l’intérieur du bar, j’avais peur. J’habitais à New York depuis six semaines et je n’avais jamais été arrêté par la police.»

Le jeune homme était arrivé de Philadelphie après avoir dit à ses parents qu’il partait étudier à New York. En réalité, Mark Segal rêvait de pouvoir vivre son homosexualité sans se cacher. Il vivait dans une auberge de jeunesse à Manhattan. Le soir de la descente de police, il n’avait pas d’argent pour soudoyer les agents. Malgré cela, il n’a pas été arrêté et s’est retrouvé à l’extérieur du bar avec plusieurs autres clients. «Les gens qui avaient un emploi se sont mis à courir pour fuir, poursuit-il. Ceux qui, comme moi, vivaient pratiquement dans la rue, les transsexuels, les gens de couleur qui n’avaient rien à perdre, sont restés. Et nous avons commencé à riposter.»

Pierres lancées sur la police

Mark Segal décrit une foule qui a commencé à croître sur Christopher Street à l’extérieur du Stonewall Inn pendant que le raid se prolongeait à l’intérieur du bar. L’arrestation de Stormé DeLarverie, une icône dans la communauté lesbienne new-yorkaise, aurait été l’étincelle qui a déclenché l’émeute. Mark Segal parle des pierres lancées contre les policiers, des affrontements qui se sont prolongés tard dans la nuit, des messages écrits à la craie sur les murs.

Le 28 juin 1969, nous avons commencé à nous défendre. Stonewall est le symbole de notre combat Mark Segal, Militant et journaliste

«C’était bizarrement une sensation presque festive», poursuit le journaliste, qui dirige aujourd’hui «Philadelphia Gay News», un média pour la communauté LGBT à Philadelphie. «Je me suis senti libéré.»

Silence des médias

Le militant se souvient du silence initial dans les médias de l’époque. «Nous étions invisibles, souligne-t-il. Nous n’existions pas pour les médias, qui n’ont guère couvert les émeutes cette année-là. Mais le 28 juin 1969, nous avons commencé à nous défendre. Stonewall est le symbole de notre combat.» Dans les nuits qui ont suivi les affrontements initiaux avec les forces de l’ordre, les membres de la communauté ont continué leur mobilisation et celle-ci a abouti à la création du Gay Liberation Front (le Front de libération gay). «Avant Stonewall, il n’y avait aux États-Unis qu’une centaine de personnes qui étaient ouvertement gays, rappelle Mark Segal. L’année suivante, nous étions 15 000 pour la première Gay Pride à New York.»

L’événement avait été organisé par le Comité pour la libération de Christopher Street, dont Mark Segal était l’un des membres. «Nous avons créé la première assistance légale et médicale pour la communauté LGBT», explique-t-il. Le Gay Liberation Front a été dissous en 1973. «Mais nous avons tous poursuivi le combat sous d’autres formes», précise le militant. «Moi, j’ai choisi de le faire via les médias.»

Le combat a été long et difficile. Pendant la présidence de George W. Bush, les républicains avaient tenté, en vain, d’amender la Constitution américaine pour empêcher les unions entre personnes du même sexe. Ce droit est aujourd’hui garanti aux États-Unis. Les militants de la cause homosexuelle ne baissent toutefois pas la garde face à une administration Trump qui a opéré une marche arrière. Depuis cette année, la Maison-Blanche ne laisse plus les soldats transsexuels s’afficher ouvertement.

Le 18 juin, Mark Segal, qui est l’auteur d’un mémoire, « And then I danced » («Et ensuite j’ai dansé»), a rencontré Joe Biden au Stonewall Inn. L’ancien vice-président de Barack Obama est l’un des nombreux candidats démocrates à la présidentielle de 2020 à avoir affiché ces dernières semaines sa solidarité avec la communauté homosexuelle. Cette dernière a même «son» candidat. À 37 ans, Pete Buttigieg, le cadet de la course à la Maison-Blanche, rêve de devenir le premier président des États-Unis ouvertement gay.

(24 heures)