L'avion d'Evo Morales fait escale au Paraguay

L'avion transportant l'ex-président bolivien Evo Morales, en route pour le Mexique qui lui a offert l'asile, a fait escale mardi à l'aéroport d'Asuncion, avant de reprendre sa route vers Mexico, a-t-on annoncé de source officielle paraguayenne.

Overnight, the Mexican plane transporting President Evo Morales landed at Asunción, Paraguay's Silvio Pettiross airport for a period as they awaited confirmation of an air route which would allow the aircraft to reach Mexico. The plane was finally able to depart 2 hours ago. pic.twitter.com/H0UJqhsD83