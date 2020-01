Les avocats de Trump veulent son acquittement

Les avocats de Donald Trump ont appelé lundi le Sénat américain à «acquitter immédiatement» le président des Etats-Unis, à la veille de l'ouverture des débats à son procès historique en destitution.

Le milliardaire républicain, qui n'est pas personnellement appelé à comparaître, devait lui s'envoler dans la soirée pour Davos, en Suisse, où il pourra se montrer au travail avec l'élite économique mondiale au moment où les sénateurs auront son destin en main.

Lundi, il a de nouveau accusé sur Twitter les démocrates d'avoir fait preuve de «ZERO impartialité» dans l'enquête de la Chambre des représentants, où ils sont majoritaires.

Cryin’ Chuck Schumer is now asking for “fairness”, when he and the Democrat House members worked together to make sure I got ZERO fairness in the House. So, what else is new?