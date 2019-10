Benny Gantz chargé de former un gouvernement

Le président israélien Reuven Rivlin a confié mercredi soir à l'ancien chef de l'armée Benny Gantz la mission de former un gouvernement pour sortir le pays de la plus longue impasse politique de son histoire.

«Gouvernement d'union libéral»

M. Rivlin qui s'est exprimé en direct devant les médias a affirmé que les partis politiques devaient faire des «concessions» tandis que M. Gantz a promis de «tenter de former un gouvernement d'union libéral».

Netanyahu rival Gantz accepts mandate to try to form Israeli government https://t.co/3kozWWet8m pic.twitter.com/gLomhaa0pJ