Boris Johnson, atteint du Covid-19, hospitalisé

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, testé positif au nouveau coronavirus il y a dix jours, a été hospitalisé dimanche pour subir de nouveaux examens, ont annoncé ses services.

«Sur les conseils de son médecin, le Premier ministre a été admis ce soir à l'hôpital pour des examens», a annoncé Downing Street dans un communiqué. «Ceci est une mesure de précaution car le Premier ministre continue de présenter des symptômes persistants du coronavirus, dix jours après avoir été contrôlé positif», ajoute le communiqué.

Boris Johnson, 55 ans, avait annoncé vendredi qu'il prolongeait la quarantaine qu'il observe au delà des sept jours recommandés par les autorités sanitaires britanniques car il continuait d'avoir de la fièvre, un des symptômes de la maladie. «Si je me sens mieux (...) j'ai toujours l'un des symptômes», «j'ai toujours de la température», «je dois continuer ma quarantaine», avait-il déclaré dans une courte vidéo sur Twitter, où il apparaissait un peu hagard.

