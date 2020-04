Le Premier ministre britannique Boris Johnson n'est pas encore «tiré d'affaire» et doit «prendre le temps» de se reposer pour se remettre de son infection au Covid-19, a insisté vendredi son père, Stanley Johnson, sur la BBC.

Le dirigeant conservateur de 55 ans est sorti jeudi soir des soins intensifs où il se trouvait depuis lundi. Il a été transféré vers un autre service de l'hôpital londonien de St Thomas et placé «sous surveillance étroite pendant la phase initiale de sa guérison», selon son porte-parole.

«Il doit se reposer. Tel que je le comprends, il a été transféré des soins intensifs vers une unité de récupération, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il soit tiré d'affaire», a indiqué son père, un ancien fonctionnaire européen.

Prendre le temps

«Il doit prendre le temps. Je ne peux pas croire que vous vous en sortiez et retourniez directement à Downing Street et repreniez les rênes sans une période de réajustement», a-t-il ajouté.

Diagnostiqué positif au Covid-19 fin mars, Boris Johnson est à ce jour le seul chef de gouvernement d'une grande puissance à avoir été contaminé par le virus, qui a fait près de 8000 morts au Royaume-Uni, un des pays européens les plus durement touchés.

