Une bousculade fait près de 20 morts en Tanzanie

Etats-Unis Le Nigeria, la Birmanie, l'Erythrée, le Kirghizstan, le Soudan et la Tanzanie sont visés par la mesure anti-immigration du président américain. Plus...

Afrique de l'Est Des habitations ont été emportées dans la nuit de vendredi à samedi par les pluies torrentielles qui se sont abattues au Kenya et en Tanzanie voisine. Plus...