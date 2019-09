Brésil: Jair Bolsonaro est sorti de l'hôpital

Le président brésilien Jair Bolsonaro est sorti de l'hôpital lundi pour regagner Brasilia, huit jours après une opération d'une hernie abdominale à Sao Paulo, et à une semaine d'un déplacement à l'ONU à New York. Le convoi présidentiel a quitté l'hôpital pauliste en début d'après-midi, a constaté l'AFP.

«Hospitalisé depuis le 7 septembre, le président va sortir de l'hôpital cet après-midi, après une séance de kinésithérapie», avait annoncé en matinée un dernier bulletin médical de l'hôpital Vila Nova Star.

Jair Bolsonaro est parti à destination de l'aéroport de Congonhas pour prendre un vol pour Brasilia. «Le président poursuivra sa convalescence à domicile, en suivant les recommandations médicales sur son alimentation et ses activités physiques», ont précisé les médecins.

Sonde retirée

L'intervention chirurgicale, la quatrième depuis que Jair Bolsonaro a été poignardé pendant la campagne électorale par un déséquilibré il y a un an, avait duré plus de cinq heures, deux de plus que prévu. Les chirurgiens sont intervenus pour remédier à une éventration de la paroi abdominale.

Au milieu de la semaine dernière, Jair Bolsonaro, 64 ans, s'était vu poser une sonde naso-gastrique, en raison de problèmes de transit intestinal. La sonde a finalement été retirée vendredi et il a repris progressivement l'alimentation par voie orale. Il devrait reprendre officiellement ses fonctions mercredi. Depuis le 8 septembre, jour de l'opération du dirigeant d'extrême droite, le vice-président Hamilton Mourao est président par intérim.

Jair Bolsonaro compte être rétabli pour prononcer à New York le 24 septembre le discours inaugural de l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, une tâche qui incombe traditionnellement au chef de l'Etat du Brésil. Mais son voyage a été repoussé d'une journée, au 23 septembre, a indiqué le porte-parole de la présidence, le général Otavio Rego Barros, ajoutant que ce discours était actuellement en cours de rédaction «à plusieurs mains».

Discours sur l'Amazonie

Jair Bolsonaro prononcera son discours, centré sur l'Amazonie, comme prévu le 24 septembre et rentrera au Brésil dès le lendemain, a précisé son porte-parole. «Le président comprend qu'il ne doit pas s'exposer à des voyages épuisants», a ajouté le porte-parole, tout en reconnaissant «l'importance de ce voyage».

Jair Bolsonaro a été la cible de nombreuses critiques de l'étranger sur sa gestion des graves incendies en Amazonie et sur la préservation de la plus grande forte tropicale du monde. Il devrait réaffirmer avec force la souveraineté du Brésil sur ses 60% de territoire amazonien. (afp/nxp)