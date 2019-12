Le Brésil rembourse une partie de sa dette à l'ONU

Le Congrès du Brésil a approuvé le remboursement d'une dette de plus de 140 millions de dollars (137 millions de francs suisses) envers l'ONU, a annoncé jeudi le ministère de l'Économie. Elle menace le droit de vote du pays au sein de l'organisation.

Un projet de loi autorisant ce remboursement a été voté par le Congrès mercredi soir et attend d'être ratifié par le président Jair Bolsonaro, a précisé le ministère. Selon une source diplomatique, le Brésil doit 143 millions de dollars (140 millions de francs) aux Nations Unies (82 millions au titre de 2019 et 61 millions au titre de 2018). Il est l'un des principaux débiteurs de l'organisation internationale, qui traverse depuis septembre une grave crise de trésorerie.

Sept pays représentent 90% de la dette

Le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui fustige régulièrement le «mondialisme», se montre critique envers l'ONU qu'il juge «politisée». Selon le quotidien «O Estado de S.Paulo», le Brésil doit en outre à l'ONU 272 millions de dollars (267 millions de francs) au titre de ses engagements concernant des opérations de maintien de la paix et les tribunaux internationaux.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a averti en octobre qu'il manquait 1,387 milliard de dollars (1,366 milliard de francs) au secrétariat de l'organisation pour boucler l'année et rémunérer ses 37'000 employés dans le monde. Sept pays débiteurs représentent à eux seuls 90% de ce trou: outre les États-Unis et le Brésil, il s'agit de l'Argentine, du Mexique, de l'Iran, d'Israël et du Venezuela. (ats/nxp)