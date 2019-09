Brexit: la soeur de Boris Johnson le critique

«C'est hautement condamnable»: la propre soeur de Boris Johnson s'est jointe jeudi aux flots de critiques visant les propos incendiaires proférés la veille par le Premier ministre britannique à la Chambre des Communes.

«Mon frère utilise des mots comme «reddition» et «capitulation», comme si les gens se trouvant en travers de la volonté sacrée du peuple (...) devraient être pendus, noyés, écartelés, goudronnés et recouverts de plumes», a ironisé Rachel Johnson sur la chaîne de télévision Sky News. «Je pense que c'est hautement condamnable», a dénoncé cette journaliste opposée au Brexit.

