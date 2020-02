Buttigieg, l'outsider qui se voit à la Maison Blanche

Même s'il semble convaincu que son destin passe par la Maison Blanche, Pete Buttigieg, en tête du scrutin des primaires démocrates dans l'Iowa, aime répéter qu'il n'a rien à voir avec l'establishment de Washington.

Au contraire, ce technocrate ouvertement homosexuel de 38 ans s'applique à citer autant que possible son expérience de maire de South Bend, une petite ville de l'Etat de l'Indiana. Là, assure-t-il, il a développé une connexion avec les Américains bien plus authentique que celle des élites de la capitale fédérale.

Positionné au centre, il s'est lancé l'an dernier dans la bataille pour être celui qui sera le grand rival de Donald Trump à la présidentielle de novembre. Il doit pour cela affronter des candidats démocrates plus connus du grand public, mais également deux fois plus âgés.

«Pete», ainsi qu'on l'appelle volontiers en raison de son nom imprononçable, a su surmonter son jeune âge, son manque d'expérience nationale et son déficit de notoriété pour créer l'exploit dans la primaire démocrate de l'Iowa, dont il a pris la tête selon des résultats portant sur deux tiers des bureaux de vote

