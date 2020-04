Le cadeau de Bachar el-Assad qui irrite Moscou

C’est un journal proche du Kremlin qui l’a révélé. L’acquéreur de «The Splash», toile emblématique du maître du pop art britannique David Hockney mis en vente par Sotheby's n’est autre que Bachar el-Assad. Le tableau carré de 1,80 mètre de côté, peint en 1966, «représentant une piscine avec plongeoir et des éclaboussures, saisissant le moment juste après que le plongeur a pénétré l’eau» a été acheté 25 millions de francs lors d’une vente aux enchères organisée à Londres le 11 février dernier. Le président syrien l’aurait acquis pour l’offrir à son épouse, Asma al-Assad. Cette information largement reprise par les médias arabes a soulevé un tollé.

Le fait qu’un média Russe soit à l’origine de cette fuite atteste également de frictions entre la Russie et la Syrie. Mais rien de plus. «Il n’y a pas de tensions géopolitiques entre les deux pays. La méthode utilisée montre que c'est juste un moyen de pression pour manifester une forme de mécontentement», assure Joseph Daher, professeur à l’Université de Lausanne. «La critique de la corruption du régime Assad existait déjà dans certains milieux russes, ce n'est pas quelque chose de nouveau", ajoute ce dernier. Ce qui aurait conduit le Kremlin à mettre la pression, c’est la suspension récente de contrats qui devaient être attribués à des entreprises privées russes.

Pour l’heure, la Russie reste le principal bénéficiaire des privatisations de certains secteurs de l'économie mais après plusieurs années de guerre où elle a apporté un soutien décisif au régime syrien elle souhaite un retour sur investissement plein et entier. Le contenu des articles publiés par la Federal News Agency dirigée par l’homme d’affaires russe Yevgeny Prigojine, très proche de Vladimir Poutine, est sans ambiguïté: «La Russie a restauré l'économie syrienne mais la corruption du gouvernement du premier ministre Imad Khamis empêche les entreprises russes d'opérer dans le pays». Et si d’autres partenaire de la Syrie comme l’Iran sont des alliés, Moscou en redoute aussi la concurrence.

L’annulation de la prospection de nouveaux gisements de pétrole et de gaz qui avait été décidée par le parlement syrien en décembre dernier a peut-être été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Mais les enjeux économiques n'expliquent pas tout. «La Russie n’est pas contente non plus de la manière dont le régime syrien agit dans certaines des régions qui ont été reprises. Moscou avait négocié des accords de réconciliation en faisant un certain nombre de promesses, notamment à Daraa. Damas ne les respectent pas et continue à commettre des assassinats», explique l’universitaire vaudois. Comme la plupart des experts, il pointe également du doigt des rivalités internes au clan Assad.

Ces derniers mois, l’influence d’Asma Assad et de l'unité d'élite de quatrième brigade militaire de Maher el-Assad (frère du président) sur les affaires du pays a considérablement augmenté. Ces réseaux ont pris l’ascendant sur ceux du puissant cousin de Bachar el-Assad, Rami Makhlouf. «Pendant dix ans, il n’a pas eu de concurrents. Désormais, les rentes économiques lui sont âprement disputées», constate Joseph Daher. Et si Moscou suit tout cela de si près, c’est qu’il était un interlocuteur privilégié pour faire des affaires. Le Kremlin veut faire comprendre à Bachar el-Assad qu’il est prié de mettre de l’ordre. «Il est faible face à la corruption qui gangrène son pays», ont tancé les médias russes qui prennent fait et cause pour les «sacrifiés», c’est-à-dire les soldats syriens qui ont contribué à sauver le régime et qui peinent aujourd’hui à faire vivre leur famille avec leur solde.