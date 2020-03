Comment Cambridge Analytica a manipulé les esprits avec Facebook

«J’avais joué avec le feu et maintenant je ne pouvais que regarder le monde en train de brûler.» Le 17 mars 2018, un génie de l’informatique devient en quelques heures un des lanceurs d’alerte les plus connus de la planète. Le «Guardian» et le «New York Times» révèlent une opération sans précédent: 87 millions de comptes Facebook piratés par une obscure société britannique pour influencer l’élection de Donald Trump et le référendum sur le Brexit. La société réalise la fragilité de la sécurité de ses données, la manipulation massive des cerveaux et des bulletins de vote. En anglais, cela s’appelle le mindfuck – que l’on pourrait traduire poliment par «tromperie mentale» –, titre tout trouvé pour le livre de Christopher Wylie qui sort cette semaine en librairie.

Cloué dans une chaise roulante toute son enfance par une maladie rare, le jeune geek aux cheveux roses n’a que 24 ans lorsqu’il est engagé en 2013 par Strategic Communication Laboratories, maison mère de Cambridge Analytica, qu’il contribue à fonder. La société travaille d’abord pour les gouvernements de pays en voie de développement qui lui offrent sur un plateau les données de leur population. Lors d’une expérience à Trinité-et-Tobago, l’auteur raconte cette scène ubuesque, où son équipe rassemblée autour d’un ordinateur à Londres espionne un habitant de l’île surfer entre un site porno et une recette au plantain.

Des vies recréées

Très vite, l’équipe comprend l’importance du réseau social Facebook. Cambridge Analytica paie des internautes pour des tests en ligne. Pour obtenir la récompense, il faut se connecter à son compte Facebook et c’est ainsi que la société accède aux données de chaque utilisateur, de chaque personne. «Là, c’est sa photo, là le lieu où elle travaille et là, sa maison. Là, ce sont ses gosses, là, c’est leur école et là, sa voiture. Elle a voté Mitt Romney en 2012, elle adore Katy Perry, elle conduit une Audi. (…) Nous avions des infos sur ses prêts immobiliers, nous savions combien d’argent elle gagnait, si elle possédait une arme à feu. (…) Nous avions recréé toute sa vie dans notre ordinateur. Et elle n’en savait absolument rien.» Pour Christopher Wylie, «si vous aviez voulu créer à partir de rien un système pour observer et étudier les gens, vous n’auriez pas pu faire mieux que Facebook.»

C’est l’ascension d’une arme de destruction massive de la démocratie qui se lit au fil des pages. L’auteur de «Mindfuck» parle de sa première rencontre avec «Steve d’Amérique», qui n’est autre que Steve Bannon, administrateur de Cambridge Analytica. Bannon se servira de ces modèles pour influencer le vote dans les États clés (les swing states) lors de la campagne présidentielle de Donald Trump. Il évoque aussi les réunions avec «des gens» du géant pétrolier russe Lukoil et l’entrée en scène de la Russie dans la campagne américaine. Il parle de son malaise grandissant dans une entreprise au patron toxique, où les employés ne sont pas censés poser des questions. «Je commençais à regarder en face le monstre que j’avais contribué à créer.» Christopher Wylie quitte Cambridge Analytica en 2015.

Le scandale éclate trois ans plus tard lorsqu’il transmet des documents aux journalistes. C’est après le référendum du Brexit, dans lequel l’entreprise a travaillé pour le camp du Leave. Depuis, les procès se sont enchaînés et la firme a mis la clé sous la porte. En 2019, Facebook a été condamné à une amende record de 5 milliards de dollars. Aujourd’hui, le lanceur d’alerte rappelle que d’autres Cambridge Analytica sont possibles, à l’échelle de pays comme la Chine ou l’Iran. Il n’a plus de Smart TV et crypte son PC. Le réseau social de Mark Zuckerberg l’a banni et a suspendu tous ses comptes.