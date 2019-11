Le plan immigration de la France est dévoilé

Le gouvernement français a annoncé mercredi plusieurs mesures gouvernementales sur l'immigration. Il a notamment indiqué que des «objectifs quantitatifs ou des quotas» sur l'immigration économique seront débattus chaque année.

Ces objectifs seront définis par secteur d'activité et de manière territorialisée, a confirmé le premier ministre Edouard Philippe. «Des objectifs quantitatifs ou des quotas, les deux termes me vont», a-t-il déclaré en référence au débat sémantique sur le sujet. Selon le dossier de presse, ces quotas pour le recrutement de travailleurs étrangers «ne seront pas limitatifs».

«Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire», a affirmé le chef du gouvernement. «Le sens général de notre action, c'est la souveraineté (...) C'est exprimer et assumer des choix claires en matière d'accueil et d'intégration» et assurer «un juste équilibre entre les droits et devoirs», a-t-il ajouté.

La France compte en outre attirer 500'000 étudiants étrangers d'ici 2027 pour «accentuer (son) rayonnement international». «Notre objectif, c'est le doublement du nombre d'étudiants» d'ici 2027, a-t-il souligné.

Campements évacués

Le ministre de l'intérieur Christophe Castaner a pour sa part annoncé que les campements de migrants insalubres du nord-est parisien, où se trouvent entre 1500 et 3000 exilés, seront «évacués avant la fin de l'année».

«La constitution de campements de personnes migrantes, notamment dans les grandes agglomérations, constitue une anomalie du fonctionnement de notre système d'hébergement et d'asile», a expliqué le gouvernement, dans son plan pour l'immigration.

Le gouvernement ne touchera pas au regroupement familial. «Nous avons un dispositif suffisamment carré pour que je considère que ce ne soit pas un sujet», a souligné Christophe Castaner. «Par contre, a-t-il précisé, nous luttons contre toutes les fraudes» qui peuvent exister y compris «au sein du regroupement familial». (ats/nxp)