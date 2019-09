Cannabis légalisé à Canberra

Le Territoire de la capitale australienne (ACT), Canberra, a légalisé mercredi la possession et la culture de petites quantités de cannabis pour les particuliers, une mesure qui devrait entrer en vigueur au début de l'année prochaine.

Si la possession de petites quantités de cannabis est autorisée dans certaines parties du pays, l'ACT va plus loin en légalisant l'usage personnel du cannabis. Les personnes âgées de plus de 18 ans seront autorisées à posséder jusqu'à 50 grammes de cannabis et à cultiver deux plantes, ou un maximum de quatre par foyer.

Le chef du gouvernement de l'ACT, Andrew Barre, a affirmé que bien que son gouvernement «ne tolère ni n'encourage l'usage récréatif de cannabis ou d'autres drogues illicites», il était temps de reconnaître que la prohibition pure et simple n'était plus efficace.

«La réforme de la réglementation concernant l'usage de la drogue à travers la planète montre qu'une approche visant à minimiser les infractions permet d'obtenir de meilleurs résultats, aussi bien au niveau des individus que de la société», a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Vide juridique»

Le gouvernement fédéral a cependant le pouvoir d'annuler cette loi, comme il l'avait fait avec la légalisation de l'euthanasie volontaire adoptée par des Territoires et Etats australiens.

Par ailleurs, cette loi doit encore obtenir l'approbation du ministre de la Santé du Territoire. Des avocats ont estimé que cette nouvelle législation est contraire à la loi fédérale, affirmant qu'un policier peut toujours inculper des personnes pour possession de cannabis. «Cela crée un vide juridique, alors que nous ne connaissons pas la position officielle de la police», a expliqué l'avocat pénaliste Michael Kukulies-Smith au quotidien Canberra Times.

En 2016, l'Australie avait légalisé l'usage du cannabis thérapeutique, avant d'autoriser en 2018 son exportation afin d'accroître les débouchés pour ses producteurs nationaux. (afp/nxp)