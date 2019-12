Les cartels évitent le nom «organisation terroriste»

Donald Trump a annoncé vendredi qu'il renonçait «temporairement» à classer les cartels mexicains de la drogue comme «organisation terroriste», à la demande du président du Mexique Andres Manuel Lopez Obrador.

«Tout le travail nécessaire a été accompli pour classer les cartels mexicains comme organisations terroristes. D'un point de vue légal, nous sommes prêts à le faire», a écrit le président américain sur Twitter. «Cependant, à la demande d'un homme que j'apprécie et respecte, et qui a si bien travaillé avec nous, le président Andres Manuel Lopez Obrador, nous allons temporairement renoncer à cette désignation et renforcer nos efforts communs pour lutter efficacement contre ces organisations dangereuses qui ne cessent de grossir!», a-t-il ajouté.

....will temporarily hold off this designation and step up our joint efforts to deal decisively with these vicious and ever-growing organizations!