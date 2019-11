Un cas de transmission de la dengue par voie sexuelle entre deux hommes a été confirmé vendredi par les autorités sanitaires espagnoles. C'est une première dans le monde où l'on considère que le virus est transmis par piqûre de moustique.

Le Centre européen de prévention et contrôle des maladies a confirmé que ce cas espagnol était «à sa connaissance, le premier cas de transmission par voie sexuelle du virus de la dengue entre deux hommes».

One of the first cases of sexual transmission of #dengue #virus diagnosed in #Spain

In late 2018 another probable female-to-male case was reported in #SouthKorea



More research is key to grasp the #publichealth significance of dengue sexual transmission https://t.co/EvZBVQGfwQ