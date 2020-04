Chats et chiens? Ils ne sont plus comestibles

Les chats et les chiens, dont la viande est consommée par une minorité de Chinois, ont été exclus pour la première fois d'une liste officielle des animaux comestibles. Celle-ci doit faire l'objet d'une réglementation de Pékin.

Le texte, soumis à commentaires jusqu'au 8 mai, a été publié par le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales. Il énumère une liste d'animaux pouvant être élevés pour leur viande, leur fourrure ou à des fins médicales. Les chiens et les chats n'en font pas partie.

Opposition croissante de la population

La consommation de leur viande n'est pas illégale en Chine, mais elle reste extrêmement minoritaire et suscite une opposition croissante de la population. «C'est la première fois que le gouvernement chinois stipule que les chats et les chiens sont des animaux de compagnie et non destinés à la consommation», s'est félicitée dans un communiqué l'association américaine Humane Society International (HSI).

Cette dernière estime que 10 millions de chiens sont tués chaque année en Chine pour leur viande. Des milliers de canidés sont notamment abattus durant le festival de la viande de chien de Yulin, au sud du pays, dans des conditions jugées cruelles par les défenseurs des animaux, les quadrupèdes étant battus à mort voire ébouillantés vivants. (ats/nxp)