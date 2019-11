Au Chili, la police n'a pas «l'intention de blesser»

Nouveaux incidents violents lors de manifestations

Des manifestants ont pillé et incendié jeudi des boutiques dans un centre commercial de Santiago et de violents incidents ont aussi eu lieu à Valparaiso (centre) et à Antofagasta (nord). Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté devant le centre commercial Arauco à Quilicura. Le rassemblement a débouché sur le pillage et l'incendie de plusieurs boutiques, a déclaré le maire de Quilicura, Juan Carrasco, sur la télévision 24 Horas. Des manifestations ont aussi eu lieu sur la plaza Italia, dans le centre de la capitale. Des dizaines de manifestants encagoulés ont affronté la police, qui a utilisé gaz lacrymogène et camions lanceurs d'eau. Des pillages de commerces ont aussi eu lieu à Valparaiso et à Concepcion (sud), où les manifestants ont ensuite été dispersés par les forces de l'ordre.