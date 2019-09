Colombie: plus de 2200 feux de forêt en 2019

Plus de 2200 feux de forêt ont été enregistrés cette année en Colombie, soit le nombre d'incendies le plus élevé en vingt ans, ont indiqué lundi les autorités. Cette hausse est attribuée au réchauffement climatique et aux brûlis effectués pour les cultures agricoles.

«Les incendies [...] ont énormément augmenté comparativement aux autres années», a déploré le directeur de l'unité pour la gestion du risque de catastrophes (UNGRD).

Depuis le mois de janvier, 2217 feux ont été répertoriés dans le pays, affectant environ 128'777 hectares, notamment dans les départements du Tolima, du Cundinamarca, d'Huila (centre), du Cauca et du Nariño (sud-ouest). La majorité de ces incendies «ont été provoqués de la main de l'homme afin de préparer des terrains à la plantation de produits» agricoles, a dénoncé le responsable.

Réchauffement aggravant

Selon le directeur national des pompiers, le réchauffement climatique est un facteur aggravant et complique en outre la lutte contre les incendies. «Avant, les niveaux de températures de l'environnement nous permettaient de contrôler les incendies plus rapidement. Aujourd'hui, nous affrontons jusqu'à 42-43 degrés. Cela fait qu'ils se propagent avec beaucoup plus de force, affectent de plus importantes superficies et sont plus fréquents», a-t-il déclaré.

Le chiffre enregistré à ce jour est «le pic le plus élevé» depuis le début du registre des incendies en 1999, a-t-il ajouté. Selon les organismes de secours, l'Amazonie colombienne n'a pas été affectée par les incendies de cette année, à la différence du Brésil et de la Bolivie, où les flammes ont dévoré de vastes zones.

Au Brésil, du 1er janvier au 5 septembre, les satellites de l'institut d'observations spatiales (INPE) ont enregistré 96'596 foyers d'incendie, dont 51,4% en Amazonie. En Bolivie, les feux ont dévasté plus de 1,7 million d'hectares de forêts et de prairies depuis mai, dont des aires protégées, selon des chiffres officiels. (ats/nxp)