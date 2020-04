Vers un confinement allégé dans certains pays

Les mesures de confinement prises dans plusieurs grands pays occidentaux pour endiguer la pandémie de coronavirus semblaient porter leurs fruits dimanche. A tel point que leur allègement est à l'ordre du jour, avec prudence et à plus ou moins brève échéance.

Après l'Autriche ou le Danemark, l'Allemagne va permettre lundi la réouverture de la plupart des magasins d'une surface inférieure à 800 mètres carrés et des écoles dans certaines régions. Avec plus de 135'000 cas officiellement recensés et environ 4000 décès, la pandémie est «sous contrôle et gérable», a estimé le ministre de la Santé Jens Spahn.

Ce «succès d'étape» est néanmoins «fragile», a averti la chancelière Angela Merkel, alors qu'Armin Laschet, ministre-président de Rhénanie du Nord-Westphalie, l'une des régions les plus touchées, a averti que «nous ne pourrons pas vivre notre ancienne vie avant longtemps».

«La situation s'améliore»

Plusieurs pays, dont la France (19'718 morts), l'Espagne (20'453) et l'Italie (23'660), ont enregistré des nombres de malades et de décès en baisse, après des semaines de hausse, permettant d'entrevoir, pour les semaines à venir, les premières mesures de déconfinement.

«Nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire», même si «la situation s'améliore progressivement, lentement mais sûrement», a souligné le premier ministre français Edouard Philippe, dont le pays envisage un déconfinement progressif à partir du 11 mai. Il a toutefois averti que les Français ne retrouveront «pas tout de suite et probablement pas avant longtemps» leur «vie d'avant».

En Italie, les premières mesures d'allègement ne seront pas prises avant le 3 mai, ont rappelé les autorités, mais peu à peu les entreprises rouvrent, même si c'est de façon partielle et avec un luxe de précautions. «Nous sommes de retour!», a lancé le glacier romain Giolitti, qui annonce une reprise de ses livraisons mardi.

Virus «sous contrôle»

En Espagne, le chef du centre d'alertes sanitaires Fernando Simon a annoncé que, pour la première fois depuis le 22 mars, le bilan des morts quotidiens était passé, avec 410 décès, sous la barre des 500.

La morgue improvisée dans une patinoire de Madrid doit fermer mercredi, et à partir du 27 avril les enfants, strictement enfermés depuis le 14 mars, pourront sortir prendre l'air. Autre symbole en Italie, l'église du cimetière de Bergame (nord) est «enfin» vide de cercueils, a twitté samedi le syndic de la ville.

En Norvège, où le virus est désormais «sous contrôle», les crèches rouvriront lundi et l'interdiction de séjour dans les résidences secondaires sera levée. Une deuxième étape, à partir du 27 avril, verra la réouverture partielle des collèges, lycées et universités. «Nous pouvons rouvrir la société petit à petit. Nous ferons cela ensemble, de façon contrôlée et progressivement», a déclaré la Première ministre Erna Solberg.

Tensions aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, où un bras de fer oppose le président Trump, ardent défenseur d'une reprise rapide de l'activité économique, à plusieurs Etats démocrates, le gouverneur de New York a annoncé que la pandémie avait pour le première fois amorcé une courbe «descendante». «La poursuite de cette baisse dépendra de ce que nous ferons», a souligné Andrew Cuomo, qui a prolongé récemment les mesures de confinement jusqu'au 15 mai.

Un sujet provoque des frictions dans le pays: les tests massifs nécessaires pour pouvoir relancer l'économie sans risquer une nouvelle flambée de l'épidémie. Le gouvernement fédéral assure que les Etats ont désormais une capacité suffisante de tests à leur disposition, ce que démentent plusieurs gouverneurs.

«Tout comme j'avais raison pour les respirateurs (notre pays est maintenant le 'roi des respirateurs', les autres pays nous appellent à l'aide et on va les aider), j'ai raison pour les tests: les gouverneurs doivent augmenter leurs efforts et faire le travail. On sera avec eux jusqu'au bout», a tweeté Donald Trump dimanche.

Just like I was right on Ventilators (our Country is now the “King of Ventilators”, other countries are calling asking for help-we will!), I am right on testing. Governors must be able to step up and get the job done. We will be with you ALL THE WAY!