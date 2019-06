«Convention nationale» pour la droite et le centre

Le président du Sénat français Gérard Larcher a annoncé mardi la tenue d'une «grande convention nationale» en octobre, à l'issue d'une réunion de hiérarques de la droite et du centre organisée après la déroute des Républicains aux élections européennes. Cette réunion intervient sur fond de crise aux Républicains, dont le président Laurent Wauquiez a démissionné dimanche après le fiasco des européennes.

«Nous avons unanimement décidé de nous rassembler dans notre diversité pour organiser dès ce mois de juin des conventions régionales, départementales et locales, qui s'achèveront par une grande convention nationale en octobre, avec l'objectif de proposer une grande alternative aux Français», a indiqué M. Larcher lors d'une courte déclaration à la presse.

Le président du Sénat avait pris l'initiative de cette réunion à laquelle ont participé les chefs de groupes parlementaires LR Christian Jacob (Assemblée) et Bruno Retailleau (Sénat), Philippe Vigier (Liberté et Territoires, Assemblée) et Hervé Marseille (Union Centriste, Sénat).

Etaient également présents les trois patrons des grandes associations d'élus François Baroin (maires, LR), Dominique Bussereau (départements, ex-LR) et Hervé Morin (régions, Centristes), ainsi que des présidents de région LR: Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Renaud Muselier, Jean Rottner, Christelle Morançais.