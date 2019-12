COP25: «Nous méritons un avenir»

«Nous méritons un avenir», «Nos dirigeants ne peuvent pas nous laisser tomber», «Nous devons continuer à nous battre». Des jeunes militants pour le climat du monde entier ont fait entendre leur voix et leur colère mercredi à la COP25.

«Nous vivons la pire crise que l'Humanité ait jamais traversée, et nous, les jeunes, somme les premières victimes de la crise climatique», a déclaré Jinhyun Park, étudiante sud-coréenne.

«Nous demandons à tout le monde de rejoindre notre lutte contre la crise climatique. Parce que nous méritons un avenir», a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse avec une demi-douzaine d'autres jeunes du mouvement «Fridays for future» lancé par la militante suédoise Greta Thunberg qui n'est pas encore arrivée à Madrid pour cette conférence climat de l'ONU.

Importance des peuples autochtones

«Nos dirigeants ne peuvent pas nous laisser tomber (...). A moins que les Etats ne relèvent leurs ambitions en 2020, notre avenir sera un chaos climatique», a renchéri Joel Pena, de la communauté des Indiens mapuche au Chili, saluant «tous ceux qui se battent chaque jour pour avoir une vie digne». «C'est pour eux que nous continuons à nous battre, même si nous risquons nos vies».

Ta'Kayia Blaney, du peuple Tia A'min au Canada, a, elle, insisté sur l'importance des peuples autochtones dans la défense de l'environnement: «nous, jeunesse indigène, nous nous dressons entre des mégaprojets industriels (...) et la terre qu'ils veulent détruire».

«Nos droits en tant que protecteurs de la nature doivent être respectés, il n'y a pas de justice climatique sans justice indigène», a insisté la militante âgée de 18 ans.

«Placer les intérêts de quelques égoïstes au-dessus des intérêts de la survie de millions, de milliards de personnes, est non démocratique, criminel et inhumain», a déclaré de son côté Linus Dolder, jeune Suisse de 16 ans. «Vous pouvez être certains que nous n'arrêterons pas notre mobilisation tant que vous n'agirez pas comme de vrais leaders», a lancé l'étudiante française Léa Ilardo qui vit au Québec.

«Nous continuerons à faire grève»

Les quelque 200 signataires de l'Accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète à 2°C, voire 1,5°C, sont réunis pour deux semaines à Madrid, mais la réunion risque de décevoir les attentes de ceux qui espèrent une ambition plus forte des dirigeants de la planète pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le slogan de cette COP25 est «time for action». Mais «il est temps d'agir depuis bien trop longtemps», a commenté Toby Thorpe, jeune représentant australien de «Fridays for Future». «Nous continuerons à faire grève jusqu'à ce que les dirigeants du monde non seulement nous entendent, mais nous écoutent». (afp/nxp)