Les quarantaines font exploser le nombre de divorces en Chine

La guerre fait rage au sein des ménages confinés. Les mesures de stricte quarantaine imposées à des millions de Chinois ont eu raison de nombreuses idylles. À peine rouverts, les bureaux d’état civil dans certains districts touchés de plein fouet par le nouveau coronavirus ont été littéralement pris d’assaut par des couples au bord de la crise de nerfs, rapporte le quotidien chinois «Global Time». Autre dégât collatéral du confinement de la population, les cas de violences domestiques se sont multipliés, alertent des ONG de défense des droits des femmes. À Jianli et Qianjiang, dans la province du Hubei, ils ont même doublé en février par rapport à l’année précédente.

Liste d’attente

La promiscuité 24 heures sur 24 et l’isolement plusieurs semaines durant «ont fait surgir des conflits sous-jacents», explique Wang, un officier d’état civil de Xi’an, qui peine à répondre à l’afflux de demandes depuis le 1er mars. Même constat dans la ville de Yanta, où il faut désormais compter près de deux semaines pour obtenir un rendez-vous pour divorcer.

«Les jeunes bloqués à la maison ont tendance à se disputer pour un oui ou pour un non et à divorcer sur un coup de tête», relève de son côté Lu Shinjun, directeur d’une administration de la province de Sichuan. Certains jeunes couples impulsifs auraient même décidé de se remarier alors que leur certificat de divorce était en cours d’impression, raconte Wang, qui précise qu’en Chine, «il ne faut généralement que 30 ou 40 minutes pour se marier ou divorcer». Covid-19 oblige, le nombre d’actes est toutefois limité en ce moment. «Il ne faut pas que les citoyens se croisent ou attendent à plusieurs dans le couloir et il nous faut le temps de désinfecter le bureau entre chaque rendez-vous.» Autre piste avancée pour expliquer cette hausse spectaculaire: les demandes accumulées en raison de la fermeture obligatoire des bureaux pendant plus d’un mois.



Abus et violence

Sur le front des violences faites aux femmes, cette quarantaine n’a fait qu’empirer la situation, constatent les professionnels. Ce fléau déjà largement répandu en Chine avant l’épidémie a fait des ravages ces dernières semaines, s’alarme Wan Fei, cité par le site d’information China News. Ce policier à la retraite, qui a fondé une association de lutte contre les violences, estime que cette situation est due à plusieurs facteurs. «Cette épidémie a entamé la capacité de résistance psychologique de la plupart des individus.» Tout le monde est à cran et de simples disputes peuvent très vite tourner au drame, constate-t-il. «Par ailleurs, la perte de revenu et les problèmes financiers n’ont fait qu’aggraver la situation», poursuit Wan Fei, qui travaille avec les services de police locaux, les fédérations de femmes, les services juridiques et les bureaux des affaires civiles. Dans la presse chinoise, les témoignages de femmes battues, abusées ou séquestrées abondent.

Les Chinois – désormais experts en la matière – sont formels: le confinement pousse donc certains individus à sortir de leurs gonds. Alors prenons-en de la graine et gardons les nerfs!