Coup d'envoi de discussions post-Brexit

Une rencontre entre le négociateur en chef de l'UE sur le Brexit Michel Barnier et son homologue britannique David Frost a commencé lundi en début d'après-midi. Elle lance officiellement les discussions entre Londres et Bruxelles sur leur relation post-Brexit.

«La rencontre est en cours», a affirmé selon des sources européennes. Elle sera suivie par un premier cycle de négociation entre les équipes britanniques et européennes, une centaine de personnes de chaque côté, qui doit s'achever jeudi.

La rencontre a lieu dans un climat tendu, sous la pression d'un calendrier imposant la prudence sur les chances d'aboutir à un accord. Le Britannique est arrivé peu avant 14h00, sans dire un mot, dans les locaux de la Commission européenne, où l'attendait M. Barnier.

Risque d'une absence d'accord

Après la publication la semaine dernière des mandats de négociation des deux camps, qui ont affiché avec vigueur leurs lignes rouges confirmant des divergences profondes, toute la question est de savoir si un terrain d'entente est possible.

En cas d'échec, c'est un «no deal» avec ses conséquences économiques brutales, pour le Royaume-Uni mais aussi pour le continent, qui s'imposera à la fin de la période de transition, le 31 décembre.

D'un premier bilan des négociations prévu en juin, le gouvernement de Boris Johnson a fait une date-butoir: il menace de claquer la porte dès l'été si les discussions s'enlisent. «Dans toute négociation, il y a toujours un peu de posture», remarque Fabian Zuleeg, du European Policy Centre (EPC).

BBC News - Post-Brexit talks: UK prepared to walk away in June if no progress https://t.co/sh1ncpvhJj

Either make lots of noise now about how tough you are to claim victory after caving in, claiming you got what you wanted, or drive into wall in June. My money is on the latter