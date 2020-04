Damas fustige le rapport «trompeur» de l'OIAC

Damas a condamné jeudi le rapport publié la veille par l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) sur l'usage par l'armée syrienne d'armes chimiques sur une localité du nord du pays en 2017, a rapporté l'agence officielle Sana.

«Le rapport de l'OIAC sur l'utilisation de substances toxiques dans la ville de Latamné en 2017 est trompeur et contient des conclusions infondées et fabriquées visant à falsifier les faits et à accuser le gouvernement syrien», selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères cité par l'agence Sana. (afp/nxp)