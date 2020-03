«Des défis énormes attendent le Suisse Lazzarini au Proche-Orient»

«Philippe Lazzarini? Je ne l’ai rencontré qu’une fois, à Jérusalem, quand il était à la tête du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies pour les Territoires palestiniens. Mais son parcours parle pour lui», estime le professeur Riccardo Bocco, spécialiste du Proche-Orient à l’IHEID. «Ce Suisse-là est un parfait onusien, un homme du sérail qui connaît tous les rouages. On ne peut que lui souhaiter bonne chance à la tête de l’UNRWA», c’est-à-dire l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.

C’est donc un nouveau «commissaire général» helvétique qui succède à Pierre Krähenbühl, poussé à la démission en novembre après des accusations de mauvaise gestion. Depuis, l’agence était temporairement dirigée par Christian Saunders, l’un des adjoints du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Économiste formé aux Universités de Lausanne et Neuchâtel, Philippe Lazzarini a «plus de trente ans d’expérience dans le domaine de l’aide humanitaire», vantait mercredi Antonio Guterres dans le communiqué annonçant sa nomination. Entré au CICR en 1989, le Suisse fut délégué au Sud-Soudan, au Liban, en Jordanie et à Gaza. Il dirigea des opérations en Bosnie, en Angola et au Rwanda. Après une parenthèse genevoise à l’Union Bancaire Privée (1999), il occupa des postes importants à l’ONU au sein du Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA). En 2003, il fut nommé coordinateur à Mossoul, en Irak. Puis il prit la tête des bureaux en Angola, en Somalie, dans les Territoires palestiniens… Enfin, depuis 2015, Philippe Lazzarini était le coordinateur spécial de l’ONU pour le Liban.

On comprend donc l’enthousiasme d’Antonio Guterres pour ce quinqua dynamique né en 1964. Sa candidature aurait notamment été poussée en avant par l’actuel haut-commissaire aux réfugiés de l’ONU, Filippo Grandi, qui précéda Pierre Krähenbühl à la tête de l’UNRWA entre 2010 à 2014. Bref, le patron de l’ONU l’avait recommandé début mars au conseil d’administration de l’agence, qui a ratifié son choix.

Le défi qui attend Philippe Lazzarini est énorme. Sur le plan politique d’abord, puisque les États-Unis de Donald Trump ont mis fin en 2018 à leur contribution financière annuelle de 300millions de dollars. Pour Washington, cette agence onusienne qui fournit une aide vitale à des millions de réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban, en Syrie et dans les Territoires palestiniens n’a plus de raison d’être dans sa forme actuelle. S’alignant sur le discours du gouvernement israélien, la Maison-Blanche dénonce notamment le fait que depuis 1949 les Palestiniens ont pu transmettre le statut de réfugié à leurs enfants.

«Mais dans l’immédiat, la crise la plus terrifiante qui attend ce commissaire général, c’est le coronavirus, glisse Riccardo Bocco. Quand l’épidémie frappera la bande de Gaza, ce sera catastrophique. Même si la population est plutôt jeune, il y a énormément de gens vulnérables. Les hôpitaux, bombardés pendant la guerre, ne sont pas en bon état. Les cliniques ne sont pas suffisamment outillées. Les équipements, les médicaments font défaut. Israël les laissera-t-il entrer?»