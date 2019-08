Des crocodiles s'invitent en ville

Des crocodiles écumaient les rues inondées de la ville indienne de Vadodara, dont les quelque 50 centimètres de précipitations reçus en 24 heures ont causé la mort de cinq personnes, a annoncé vendredi la police locale.

Les eaux restaient par endroits à hauteur de hanche vendredi dans cette ville de l'État du Gujarat (ouest de l'Inde), où la principale gare et la plupart des rues étaient fermées en raisons des pluies de la mousson.

Quelque 5.000 personnes ont été évacuées de leur maison alors que les eaux ont fait déborder la rivière Vishwamitri infestée de crocodiles, les reptiles se répandant alors dans la ville de 1,2 million d'habitants.

When Vishwamitri gets flooded in Vadodara, it brings crocodiles in the city. Street dogs aren't safe at all.@NatureisScary @TheScaryNature @DiscoveryIN pic.twitter.com/bpmVFEJJ6F — Mihir Trivedi (@mihirtrivedigm) 1 août 2019

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un crocodile attaquant un chien.

Il a par la suite été capturé par des défenseurs des animaux.

Selon la police, deux autres incidents avec des crocodiles ont été recensés dans des zones habitées. De nombreux ponts au-dessus de la rivière étaient fermés, coupant du monde de nombreux districts de la ville.

Deux personnes sont mortes électrocutées et deux ouvriers ont péri dans l'effondrement d'un mur fragilisé par les eaux, selon les autorités.

Vadodara floods!The city was hit with 556 mm rain in just four hours on Wednesday,causing the Vishwamitri river to overflow. One resident filmed a crocodile attacking a stray dog in a residential area. #Vadodararain #VadodaraFlood https://t.co/WJPTIfbOzh pic.twitter.com/XT2a7RJMOg — Divya Singh™???????? (@_Divya_here_) 1 août 2019

Le corps d'un homme de 60 ans a également été découvert flottant dans l'eau. La cause de la mort n'était pas connue dans l'immédiat.

Les autorités ont dépêché à Vadodara des équipes médicales d'autres parties du Gujarat pour contenir les infections et maladies.

La mousson a coûté la vie à au moins 460 personnes en Inde cette année.

River Vishwamitri flows through Vadodara.



The river anyway has crocodiles, but during floods these crocodiles end up on roads inside societies, right next to the houses..@nanditathhakur @AjayKushwaha_@awasthis@AjaySengar_#VadodaraRains pic.twitter.com/K4DnwAart6 — @akashtv1soni (@Akashtv1Soni) 1 août 2019

