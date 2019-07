Des feux de forêt font rage au Portugal

Des centaines de pompiers luttaient samedi contre des incendies qui font rage dans une région montagneuse du centre du Portugal où le feu avait tué une centaine de personnes en 2017. Quatre d'entre eux ont été blessés, dont l'un gravement.

Un village a été évacué et un autre est menacé dans une zone montagneuse et très densément boisée de la région de Castelo Branco, à 200 km au nord de Lisbonne, selon le bilan publié sur le site de l'Autorité nationale de la protection civile.

????????????FLASH : Les forces armées portugaises vont également combattre le terrible incendie qui frappe #ViladeRei au #Portugal. Une vidéo impressionnante montre l'étendue du feu, sur près de huit kilomètres de front. 800 hommes mobilisés, 5 blessés, 1 grave. #CasteloBranco #Macao pic.twitter.com/OPgyI22Q6A — La Plume Libre (@LPLdirect) July 20, 2019

Plus de 700 pompiers et 240 véhicules ont été mobilisés, mais les vols des avions et des hélicoptères employés pour tenter d'éteindre les flammes ont été interrompus à la tombée de la nuit. Plusieurs routes nationales ont été fermées.

Risque de se rejoindre

Les habitants du village de Cardiga et une plage fluviale «ont été évacués par précaution», a indiqué Alexandre Penha, porte-parole de la Protection civile. «La situation est complexe car il s'agit de plusieurs incendies dans la même zone qui risquent de se rejoindre».

Ces incendies, attisés par des vents violents, progressaient depuis le milieu de l'après-midi sur trois fronts dans des zones difficiles d'accès. En raison de la chaleur et de fortes bourrasques, six régions du centre et du sud du Portugal ont été placées samedi en état d'alerte maximale aux incendies. En 2017, une série d'incendies ravageurs avaient fait 114 morts dans la même région. (ats/nxp)