Des inondations en Inde font 100 victimes

Près de 100 personnes ont péri ces trois derniers jours dans le nord de l'Inde dans des inondations provoquées par des pluies de mousson tardives, ont annoncé lundi les autorités locales. Et de nouvelles précipitations sont attendues.

Au moins 63 personnes ont perdu la vie dans le grand État d'Uttar Pradesh et 27 dans la région voisine du Bihar, à cause de précipitations inhabituellement tardives d'une mousson qui, en temps normal, aurait déjà dû se retirer de ces zones géographiques à cette saison.

Indian News Media is the WORST !! It’s been more than 24 hours since one of the most populous cities of India is facing its worst floods in 3 decades.. probably waiting for death toll to rise so they can start with counting the dead bodie... #PatnaFloods pic.twitter.com/DkaaoWYVSU