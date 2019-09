Des orangs-outans menacés par les feux

Les vastes incendies de forêt en Indonésie qui répandent un nuage de fumée toxique jusqu'à Singapour et la Malaisie mettent en danger la santé des orangs-outans et leur habitat, a alerté une association de protection de ces primates.

Les autorités indonésiennes ont déployé des milliers de pompiers et de militaires pour tenter d'éteindre les feux qui dévastent les forêts tropicales défrichées sur les îles de Bornéo et de Sumatra.

La pollution ainsi engendrée menace la santé de plusieurs centaines de primates des centres de la fondation Borneo Orangutan Survival (BOS), a mis en garde l'association de protection des orangs-outans, qui se prépare à une éventuelle évacuation.

«L'épaisse fumée met en danger non seulement nos collaborateurs (...) mais aussi les 355 orangs-outans dont nous nous occupons actuellement», dans l'une des réserves du centre de Bornéo, souligne-t-elle dans un communiqué.

Pires incendies depuis 2015

«31 individus souffrent d'infections respiratoires, dont sept bébés et neuf élèves de l'école de la forêt», un programme qui enseigne la vie sauvage aux primates qui ont connu la captivité, a souligné une vétérinaire, Fiet Hayu Patispathika. «Ils reçoivent tous des soins intensifs», a-t-elle ajouté.

Dans un centre de l'est de Bornéo, la détérioration de la qualité de l'air a poussé les soignants à restreindre à quelques heures par jour les activités à l'extérieur pour les plus jeunes singes.

Ce primate arboricole aux longs poils roux ne vit en liberté que sur deux îles indonésiennes, Sumatra et Bornéo, dont les forêts tropicales se réduisent à cause de l'exploitation des forêts et aussi des incendies.

La population d'orangs-outans de Bornéo, évaluée à environ 288'500 en 1973 est tombée à quelque 100'000 individus aujourd'hui selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Les feux de forêt surviennent tous les ans en Indonésie mais cette année ils ont pris de l'ampleur en raison d'une saison sèche particulièrement longue et intense. Avec 328'000 hectares brûlés depuis le début de l'année, ces incendies sont les pires depuis ceux, particulièrement dévastateurs, de 2015. (afp/nxp)