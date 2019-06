Des tonnes de déchets plastiques asphyxient la mer Méditerranée

Ce document fait froid dans le dos. Selon le WWF-France, plus de 570 000 tonnes de plastiques sont déversées chaque année dans la Méditerranée, soit l’équivalent de 33 800 bouteilles en plastique par minute. Et la pollution de cette mer semi-fermée ne cesse de croître, alerte l’ONG environnementale. Si aucune mesure n’est prise, le nombre de déchets plastiques devrait quadrupler d’ici à 2050.

Le nouveau rapport du WWF intitulé «Stop à l’inondation de plastiques: comment les pays méditerranéens peuvent sauver leur mer», publié vendredi – veille de la Journée mondiale de l’océan – est sans équivoque: «La situation est catastrophique.» «On estime que la Méditerranée est quatre fois plus polluée que le septième continent de plastique. Mais c’est moins visible parce qu’elle concentre des millions de petites particules de plastiques, sur lesquelles viennent se concentrer les polluants chimiques», explique ainsi Ludovic Frère-Escoffier, responsable du programme Vie des océans au WW-France.

La France mauvaise élève

Pour réaliser cette étude, l’organisation a évalué les performances des pays méditerranéens en matière de lutte contre ce type de pollution, de la production à la consommation. Les résultats sont alarmants et tout le monde a sa part de responsabilité: producteurs, gouvernements et consommateurs.

Parmi les 22 États du pourtour méditerranéen, la France bat tous les records de production. En 2016, l’Hexagone a produit 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques en 2016, soit 66,6 kg par Français, précise le rapport. Si 76% de ces déchets sont incinérés ou enfouis, seulement 22% sont recyclés, un taux plus faible que l’Italie, l’Espagne, Israël et la Slovénie, des pays moins puissants économiquement. Les 2% de déchets plastiques restants génèrent «la fuite de 80 000 tonnes de plastique dans la nature», dont 11 200 tonnes «pénètrent en Méditerranée», a calculé l’ONG.

Près de 80% de ces déchets proviennent des activités côtières – tourisme et activités de loisir, notamment. Le reste est dragué par les fleuves (12%) ou découle directement des activités maritimes comme la pêche, l’aqua­culture ou le transport maritime (9%). «Si l’essentiel des déchets rejetés par la France (66%) reste en surface après un an, on estime qu’environ 21% reviennent sur ses côtes et 11% échouent sur les fonds marins», apprend-on dans ce rapport de 46 pages. Une fois en mer, ces plastiques polluent les écosystèmes et menacent la survie des espèces.

À éviter pour vos vacances d’été: la Cilicie, en Turquie. C’est la côte la plus polluée de la Méditerranée. Mais ne nous berçons pas d’illusions, personne n’est épargné. Les eaux de Barcelone, de Tel-Aviv, de Valence, de la baie de Marseille et de la côte de Venise sont à peine moins troubles. Dégâts environnementaux mis à part, ces déchets coûtent la bagatelle de 641 millions d’euros par an aux secteurs du tourisme et de la pêche.

Touristes en cause

Les résidents et les touristes des 22 pays méditerranéens produisent à eux seuls plus de 24 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année, selon le WWF. Avec l’afflux de vacanciers en été, ce niveau de production augmente de 40%. Le WWF demande donc aux voyageurs ayant l’intention de se rendre dans ces régions de limiter autant que possible le plastique à usage unique. On bannira donc les pailles, gobelets et autres assiettes jetables.

Plus largement, l’organisation qui alerte depuis plusieurs années sur les conséquences de la pollution plastique sur les espaces naturels et la biodiversité appelle tous les gouvernements méditerranéens de l’Union européenne à soutenir un accord multilatéral contraignant afin de stopper les rejets de plastiques en Méditerranée d’ici à 2030. Celui-ci pourra être négocié dans le cadre de la Convention de Barcelone, dont la prochaine assemblée se tiendra en décembre 2019. Elle demande aussi au gouvernement français d’annoncer des mesures ambitieuses dans le cadre de la loi antigaspillage présentée début juillet.

(24 heures)