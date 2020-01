Une bête noire de Trump portera l'accusation

L'élu démocrate Adam Schiff, une des bêtes noires de Donald Trump, a été choisi mercredi pour porter l'accusation au procès en destitution du président américain, avec six de ses collègues de la Chambre des représentants.

Plusieurs ex-procureurs, une ancienne responsable de la police, un avocat: «l'accent est mis sur l'expérience juridique», a souligné la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi en annonçant la composition de son équipe qui, avec trois femmes, deux Noirs et une Hispanique, reflète aussi la diversité du parti.

«Ce qui est important est de présenter le dossier le plus solide possible afin de protéger et défendre notre Constitution, et pour faire émerger la vérité», a ajouté Nancy Pelosi, en confiant à Adam Schiff le soin de diriger cette équipe.

Ancien procureur fédéral, l'élu de Californie a, en tant que président de la puissante commission du Renseignement de la Chambre, supervisé l'enquête en destitution contre Donald Trump.

Pour cette raison, cet homme posé et méthodique de 59 ans est l'objet d'attaques récurrentes de la part du milliardaire républicain qui l'affuble de nombreux surnoms, dont «Schiff le fourbe», et a demandé qu'il soit arrêté pour «trahison».

Il a remercié mercredi Nancy Pelosi de l'avoir choisi comme procureur en chef: «C'est une responsabilité solennelle que je vais endosser avec toute la gravité que cette mission requiert», a-t-il dit dans un communiqué.

Adam Schiff sera accompagné de six autres élus de la chambre, dont Jerry Nadler, le président de la commission judiciaire qui bataillait déjà contre Donald Trump à New York bien avant son élection à la présidence.

«Nous y voici: une autre arnaque orchestrée par les démocrates-qui-ne-font-rien», a immédiatement tweeté le locataire de la Maison Blanche qui se dit victime depuis le début du scandale ukrainien d'une «chasse aux sorcières» sans précédent.

Here we go again, another Con Job by the Do Nothing Democrats. All of this work was supposed to be done by the House, not the Senate!