Destitution de Trump: Pelosi veut du concret

Les démocrates américains ont annoncé jeudi la prochaine rédaction de l'acte de mise en accusation de Donald Trump. Ce dernier exige de son côté une procédure accélérée afin de pouvoir être jugé «équitablement» au Sénat, contrôlé par les républicains. «Nous gagnerons» le combat de la destitution , a promis le locataire de la Maison Blanche, visiblement pressé d'en découdre.

«Si vous devez me mettre en accusation, faites-le maintenant, vite, afin que nous ayons un procès équitable au Sénat, et pour que notre pays puisse se remettre au travail», a-t-il aussi tweeté, s'adressant avec défi aux démocrates du Congrès, majoritaires à la Chambre des représentants.

....This will mean that the beyond important and seldom used act of Impeachment will be used routinely to attack future Presidents. That is not what our Founders had in mind. The good thing is that the Republicans have NEVER been more united. We will win!